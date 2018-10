De Witte Plas in Schijf is absoluut geen probleemcamping, nieuwe beheerder pakt verloedering aan

De 73-jarige Hak is sinds vier maanden de nieuwe beheerder van de Witte Plas. Hij heeft één grote uitdaging: iets maken van de oude camping. Inmiddels zijn er al tien oude caravans gesloopt en opgeruimd.

Politieacties

De camping aan de Molendreef komt regelmatig in het nieuws vanwege de politieacties die er worden gehouden. Zo werd er eerder gecontroleerd op criminele activiteiten, brandveiligheid, illegale bewoning en de gezondheid van de bewoners. Daarbij werden nepwapens gevonden, auto's in beslag genomen en verdachten aangehouden.

LEES OOK: Brabant heeft er een probleem bij: één op drie vakantieparken dreigt te verloederen

De nieuwe beheerder laat het verleden liever achter zich. "Natuurlijk zijn er mensen die hulp nodig hebben. Daar heb ik ook hulp bij nodig van de GGD", aldus Hak. "Het eerste wat ik heb gedaan toen ik hier kwam, is contact zoeken met de bewoners en gevraagd om met mij vooruit te kijken en niet naar achteren."





Toekomst

De beheerder is optimistisch over de toekomst. De bomen worden gesnoeid, het zwembad krijgt nieuwe ramen, de wegen worden verbeterd en de kantine krijgt een opknapbeurt. "Hier ligt een enorm stuk braak waar op gezaaid kan worden. De oogst zal ik best gedeeltelijk meemaken, maar misschien niet het eind."