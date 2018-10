Darter Greebe pakt draad weer op na voetamputatie met eigen dartsschool

"Ik had nooit verwacht dat ik hier nu al zou staan, laat staan lopen en darten", vertelt Greebe. In december werd zijn rechtervoet boven de enkel geamputeerd vanwege een ernstige ontsteking. Toen was de eerste gedachte nog dat hij blij was dat hij leefde, maar al snel kwam het besef dat professioneel darten een uitdaging ging worden. De Bosschenaar stond in 2007 en 2009 op het WK darts en was vorig jaar bezig met een comeback tot het noodlot hem trof.

Klaar met revalideren

"Ik ben inmiddels zover dat ik weer toernooitjes gooi en wil werken aan mijn terugkeer in het professionele circuit", vertelt hij. Greebe is dan ook inmiddels klaar met revalideren. Een traject dat maanden geduurd heeft, maar er wel toe geleid heeft dat je aan zijn lopen bijna niet meer ziet dat hij toch echt een prothese heeft. "Zeker omdat ik hier elke dag met darten bezig ben, train ik mezelf. Ik denk wel aan darten, ik gooi thuis ook, maar hier train je toch beter."

Even gaan zitten

Dat het niet vanzelf gaat, blijkt wel uit het feit dat de darter toch zo nu en dan even moet zitten tussen het lesgeven en alle interviews door. "Staan is nog vermoeiend en daar moet ik wel rekening mee houden." Het weerhoudt de darter er niet van zijn ervaring als professioneel speler over te dragen op de Bossche jeugd. Met name bij de jongsten werkt hij aan hun houding en hoe ze de pijlen het best los kunnen laten.

De opening van de dartsschool in Sporthal De Schutskamp is drukbezocht en kinderen in de leeftijd van 6 tot jong volwassenen van 23 jaar oud gooien er enthousiast op los. De dartsschool zit in een klein zaaltje van de sporthal, maar er is toch ruimte voor zes banen. Waar voor de jongeren de officiële spelregels gelden, worden er voor de jongsten allerlei speelvormen bedacht om darts aantrekkelijk te houden. Een tripple twintig gooien is immers wat lastig als je 1,20 meter lang bent!