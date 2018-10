'Vijf titels op rij zou ongelofelijk zijn', Michael van Gerwen wil geschiedenis schrijven tijdens EK

DORTMUND - Michael van Gerwen begint donderdagavond aan de jacht op een vijfde EK-titel op rij. In Dortmund speelt de nummer één van de wereld in de eerste ronde tegen Paul Nicholson. In 2014, 2015, 2016 en 2017 won Van Gerwen het toernooi. Phil Taylor won het toernooi tussen 2008 en 2011 vier keer op rij. Vijf EK-eindzeges op rij kwam nog niet eerder voor.

"Om dit toernooi vijf jaar op rij te winnen... dat zou ongelofelijk zijn", zegt Van Gerwen op de website van dartsorganisatie PDC. "Ik ben wel vastbesloten om het EK voor de vijfde keer op rij te winnen. Niemand heeft dat eerder gedaan. Het zou heel bijzonder zijn en het geeft me ook een beetje extra motivatie."

Mighty Mike wil echter niet te veel op de zaken vooruitlopen. De titel is het doel, maar hij zal zich eerst moeten concentreren op de ontmoeting met Nicholson. "Ik kan me natuurlijk maar op één wedstrijd tegelijk concentreren. Ik kijk uit naar de wedstrijd tegen Paul Nicholson. Ik ken hem goed en hij doet het dit jaar weer goed. Dat is geweldig om te zien. Maar als ik in de buurt kom van mijn beste vorm, ben ik te sterk voor hem."

LEES OOK: Michael van Gerwen is al jaren superieur tijdens European Tour

Dominant

"Als ik speel zoals ik kan, zal ik te sterk zijn voor iedereen", vervolgt Van Gerwen, die acht van de dertien Euro Tour-toernooien won. "Het EK is een soort finale van de hele Europese Tour en daar ben ik erg dominant geweest. Dus ik wil er voor zorgen dat mijn naam op die beker staat aan het einde van het toernooi."

EK-schema

Naast Van Gerwen speelt Jelle Klaasen mee op het EK. Hij speelt in de eerste ronde tegen Joe Cullen. Bij een goed resultaat speelt Van Gerwen in de tweede ronde tegen de winnaar van het duel Steven West-Mervyn King. Klaasen neemt het bij winst op Cullen in de tweede EK-wedstrijd op tegen Michael Smith of Steve Lennon.