PSV vecht zonder Steven Bergwijn tegen Tottenham Hotspur voor eerste Champions League-punten [LIVE]

Van Bommel gaf tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met Spurs aan dat hij een attractieve wedstrijd verwacht. "Maar ik reken niet op veel doelpunten." Joost van Erp, PSV-watcher namens Omroep Brabant, durft niet te zeggen of de Eindhovenaren de eerste Champions League-punten gaan pakken. "PSV zit in een ontzettend lastige poule. Tottenham Hotspur is een Engelse topclub. Het gaat heel moeilijk worden om punten te pakken, het is een mooie uitdaging."





Opstellingen

Van Bommel kan in het eigen Philips Stadion geen beroep doen op Steven Bergwijn. De geblesseerde aanvaller ontbreekt in de selectie. Donyell Malen neemt zijn plaats in de basisploeg over. Bij de tegenstander staan een aantal spelers met een verleden in de eredivisie. Toby Alderweireld, Davison Sanchez, Moussa Dembele en Christian Eriksen hebben een basisplaats bij de Engelsen, daarnaast zit doelman Michel Vorm nog op de bank.





