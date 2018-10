Deel dit artikel:













Kiki Bertens in spannende driesetter onderuit op WTA Finals, Sloane Stephens is met 2-1 te sterk

SINGAPORE - Kiki Bertens heeft haar tweede wedstrijd op de WTA Finals in Singapore niet weten te winnen. In de tweede groepswedstrijd was Sloane Stephens na 2 uur en 21 minuten met 2-1 te sterk. In de derde groepswedstrijd tegen de Japanse Naomi Osaka kan Bertens alsnog een plek in de halve finale afdwingen.

Geschreven door Fabian Eijkhout

De eerste set ging naar Stephens, die sterk begon. De Amerikaanse kwam op een 3-0 voorsprong, maar had uiteindelijk een tiebreak nodig om de eerste set op haar naam te schrijven. Bertens en tiebreaks was dit jaar al geen fijne combinatie, van de 23 die ze speelde won ze er negen. Daar kwam woensdagmiddag geen verandering in. Stephens won met 7-4. De tweede set ging met duidelijke cijfers naar Bertens. De in Breda wonende toptennisster kreeg twee keer een break te verwerken, maar won de set met 6-2. Beslissende set

Net als in de partij tegen Kerber was een derde set nodig om de beslissing te brengen. Bertens begon ongelofelijk goed aan die derde set. Ze kwam al snel op een 2-0 voorsprong. Stephens, vorig jaar winnares van de US Open - net als in Singapore hardcourt - en dit jaar verliezend finalist op Roland Garros, vocht echter goed terug. Ze boog de achterstand van twee games om naar een 2-3 voorsprong. Coach Raemon Sluiter kwam bij de 2-3 achterstand even de baan op om Bertens toe te spreken. Hij sloot af met de woorden 'Let's go, meid'. Veel hielpen zijn motiverende woorden dit keer niet, Stephens kwam op 2-4. Nadat beide dames hun eigen game wisten te winnen, stond de druk er bij een 3-5 stand vol op bij Bertens. De nummer negen van de wereld wist de eigen game niet te houden en verloor zo de derde en beslissende set met 3-6. Halve finale

In de eerste groepswedstrijd wist Bertens te stunten tegen de als eerste geplaatste Angelique Kerber. Tegen Stephens bleef een stunt uit, toch kan Bertens de halve finale nog halen. Bij een goed resultaat tegen Osaka, die de eerste twee wedstrijden verloor, plaatst Bertens zich voor de halve finale.