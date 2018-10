Knuffelen met katten tijdens de lunch: het kan nu ook bij de Familie Snorhaar in Breda [FOTO'S]

In Brabant zijn al meerdere kattencafés. Lenneke Veraart vond dat het tijd werd dat er ook een kattencafé in Breda kwam. Samen met vrijwilligers heeft ze dit opgezet. Zo'n café is voor veel mensen nog onbekend, het is een unieke combinatie van horeca en katten.

Spelen met een kat (foto: Kevin Cordewener)

Het doel van het kattencafé is het creëren van een huiskamersetting, de informele sfeer zorgt ervoor dat mensen zich thuis voelen. "We willen dat studenten ook eens lekker hun huiswerk hier komen maken", zegt een van de medewerkers.





Spelen met een speeltje (foto: Kevin Cordewener)

Op het moment hebben ze vier katten rondlopen in het gezellige onderkomen aan de Haagdijk. De beestjes kunnen het erg goed met elkaar vinden. De eigenaars zijn nog op zoek naar twee kittens om erbij te zetten, dan is de club compleet.

Kindje speelt met de kat (foto: Kevin Cordewener)

Het gedrag van de katten is heel belangrijk. De uitbaters van het café werken samen met een kattengedragsdeskundige. Die kijkt of de katten sociaal, gezellig en vriendelijk zijn, om aandacht vragen en niet onrustig zijn.

Lekker liggen en geaaid worden, welke kat wilt dat nou niet? (foto: Kevin Cordewener)





Bij binnenkomst wordt een kattenbijdrage gevraagd. Dit bedraagt 2,50 euro. Dit is voor onder andere voor schoonmaakkosten, dierenartskosten, dieetvoeding, kattenmeubels en speeltjes.





Foto: Kevin Cordewener

Klanten wordt gevraagd om met desinfectiemiddel hun handen reinigen voordat ze met de katten knuffelen. Dit heeft te maken met de hygiëne. De katten mogen absoluut niet in de keuken, ze worden tijdens het bereiden van het eten dus gescheiden gehouden. Er loopt een tunnel over de keuken heen, zo komen de katten achter in het pand. Hier kunnen ze ook even afstand nemen van de drukte in het café.

Even rust (foto: Kevin Cordewener)

Je mag de katten lekker knuffelen en aaien, maar je moet ze laten doen wat ze zelf willen. "Als ze aandacht willen hebben, komen ze vanzelf naar je toe", zegt de medewerkster. "En als de katten liggen te slapen, moet je ze niet wakker maken. Ze hebben hun rust ook even nodig."





Het café (foto: Kevin Cordewener)

In het café staan zo'n tien tafels en in totaal is er ruimte voor dertig personen. Angela uit Zevenbergen voelt zich helemaal thuis bij de Familie Snorhaar. "Ik had vroeger ook meerdere katten, zo gezellig was dat. In Den Bosch was ik ook al eens wat gaan drinken bij het kattencafé, maar dit plekje is ook erg fijn."





Poseren voor de foto (foto: Kevin Cordewener)

De katten krijgen twee à drie keer per dag op vaste tijdstippen eten. Gemiddeld eet een kat honderddertig gram brokjes per dag.

Liggen in de grasdoos (foto: Kevin Cordewener)

Binnenkort kun je, naast een kopje koffie drinken, ook aan yoga doen tussen de poezenbeesten, een lezing volgen en een filmavond bijwonen. En dan gezellig met een spinnend dier op je schoot.

foto: Kevin Cordewener

Natuurlijk serveren ze bij de Familie Snorhaar de normale tosti's, sandwiches, taart en snacks, maar ze zijn vooral bezig om meer veganistische producten op de kaart te zetten. Het café ook samen met de plantaardige bakkerszaak Sharp Sharp Breda.

Spelen met een touwtje (foto: Kevin Cordewener)

Kattencafé Familie Snorhaar is zes dagen per week geopend. Op maandag zijn ze gesloten.

Spelen met de kat met een drankje erbij (foto': Kevin Cordewener)