'Het kan levens redden', Brabantse brandweer schenkt bij Dakar Rally weer blusauto aan Peru

Met de overdracht van de autosleutels deed brandweercommandant Diemer Kransen woensdagmiddag in de brandweerkazerne in Breda symbolisch de blusauto over aan het Fireman Dakarteam. De 17-jarige brandweerauto, afkomstig van het vrijwillige korps uit Den Hout, is goed onderhouden en ziet er daarom nog picobello uit. Zij gaan die in januari volgend jaar overhandigen, vermoedelijk opnieuw aan het brandweerkorps in Pisco in Peru.

Grote gift

"We vinden dit belangrijk", zegt Diemer Kransen, commandant van de brandweer Midden- en West- Brabant. "We geven wel vaker wat weg, maar dit is wel een grote gift. Omdat het daar nodig is en het gekoppeld is aan de Dakar Rally. Dat gaat dan over overleven, brandweerwerk en de trots van het vak.

Bekijk de video en lees daarna verder.





Plantenspuit en levens redden

Eigenaar en coureur Richard de Groot van het Fireman Dakarteam is blij met de gulle gift van de brandweer Midden- en West-Brabant. Volgens hem is het ook broodnodig. "In Lima gaat het nog wel, maar daarbuiten is het niet veel meer dan een tankwagen met een aggregaat en een plantenspuit. Daarom is het belangrijk, het kan levens redden."

Bekijk de video en lees verder.

Nieuwe navigator

Mooi nieuws was er ook voor brandweerman Raph van den Elshout. Afgelopen editie van de Dakar Rally reed de West-Brabander nog de servicewagen, maar in januari mag hij als navigator naast De Groot plaatsnemen in de wedstrijdtruck. "Heel erg spannend", zo zegt hij. "Het vergt veel training en ik heb ook al geoefend."

















Arjan Otjens, werkzaam bij de Bredase brandweer, vervangt Van den Elshout als chauffeur van de servicetruck. "Het is mijn eerste Dakar Rally, dus voor mij is het circus nieuw."