Negenjarige Isa is níet klein en níet schattig, maar een vlogger en actrice, basta!

DEN DUNGEN - De negenjarige Isa van Uden uit Den Dungen weet precies wat ze niet wil en nog beter wat wel: actrice worden. De eerste hoofdrol heeft ze al te pakken. In een eigen vlog voor het televisieprogramma De Viralfabriek van de bekende zender Nickelodeon, waarbij de strijd gaat om wie de beste YouTuber gaat worden.





Ze is een van de acht kandidaten die uit de duizenden aanmeldingen door Nickelodeon is geselecteerd. Een prestatie op zich. Op 11 november is ze naast de drie andere halve finalisten, Roy, Timo en Rianne, te zien op tv. Oh ja, en woensdagavond komt ze ook voorbij in het programma ‘Hufterproef’ op NPO 3.

Het is fijn als je weet wat je wilt worden, maar om daar op jonge leeftijd ook al zo gericht mee bezig te zijn is toch vrij bijzonder. Maar niet voor Isa. “Ik heb al heel lang drie hobby’s en dat zijn dansen, toneel en musical. En modellenwerk, dat vind ik ook heel erg leuk. En dan heb ik ook nog mijn eigen bedrijfje, Isa’s Juicebar, samen met mijn moeder. Super leuk allemaal.”

Actrice worden

Deze bezige bij hoeft geen seconde na te denken over het antwoord op de vraag wat ze later wil worden: actrice. “Dat is echt mijn allergrootste droom. Daarom ga ik in Vught naar musicalles en geef ik op mijn eigen school De Wegwijzer toneellessen. En ben ik natuurlijk ook heel blij dat ik met mijn vlog de halve finale van De Viralfabriek heb gehaald.” De eerste treden op het carrièrepad zijn gezet.

Tekst gaat verder onder het filmpje

Je vraagt je af hoe een negenjarig meisje dit allemaal voor elkaar krijgt. Haar moeder Judith heeft het antwoord: “Ze stapt overal op af, regelt alles zelf, is niet bang, belt mensen gewoon en gaat recht op haar doel af. Ze heeft een coach bij Nickelodeon en met hem was eigenlijk afgesproken dat haar vlog voor de halve finale over smoothies zou gaan. Dat vond ze eigenlijk toch niet zo’n goed idee. Dus hup, ze heeft ‘m gebeld en zei letterlijk ‘sorry, maar die smoothies gaat ‘m niet worden’. Ze weet zó goed wat ze wil en wordt zo blij van wat ze doet en daarom lukt het haar misschien ook wel.”

Niks schattig, pittig!

Isa’s winnende vlog voor de halve finale gaat over haar wraak op ene Mark die haar ‘klein en schattig’ noemt. Dat had hij beter niet kunnen doen. Niks schattige Isa. “In het echt ben ik wel iets liever hoor. Maar ja, in de vlogs moet natuurlijk wel iets spannends gebeuren, anders kom je er niet. Daarom ga ik er in de volgende vlog nog iets harder tegenaan…”

De concurrentie is, zelfs op deze leeftijd, natuurlijk al moordend. Isa’s grootste concurrent? De veel oudere YouTuber Royalistiq (Roy Beszelsen) Dus kom op mensen: allemaal dat duimpje omhoog voor Isa!