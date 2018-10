Deel dit artikel:













Uitslaande brand in rieten kap van boerderij in Bergen op Zoom Het vuur woedt in de rieten kap van de boerderij. (Foto: Danny van Schijndel)

BERGEN OP ZOOM - Er woedt woensdagavond een uitslaande brand in de rieten kap van een boerderij in Bergen op Zoom. Volgens de brandweer is sprake van ‘zeer veel rookontwikkeling'. Niemand is gewond geraakt.

Geschreven door Bart Elzendoorn

De brand in de boerderij aan het Klein Molenbeek brak rond tien over acht uit. Bij aankomst van de brandweer stond de rieten kap volledig in brand. Lastig te bestrijden

Meerdere eenheden bestrijden het vuur, maar dat gaat lastig. Brandweermannen zijn bezig om de rieten kap uit elkaar te trekken, zodat ze beter bij de brandhaard kunnen komen. Dit gaat nog uren duren. Ook is het voor de brandweer lastig om goed bij de boerderij te komen, vanwege de smalle omliggende straatjes. Ramen en deuren dicht

Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden wordt daarom geadviseerd ramen en deuren te sluiten en om ventilatie uit te schakelen. Brandweerlieden bestrijden het vuur. (Foto: Christian Traets/SQ Vision)