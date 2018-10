Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dode bij ongeval met tractor en bestelbus in Oss Bij het ongeluk viel een dode. (Foto: SQ Vision)

OSS - Bij een ernstig ongeval aan de John F. Kennedybaan in Oss is woensdagavond een dode gevallen. De man zat in een tractor die botste met een bestelbus.

Geschreven door Rebecca Seunis

De tractor belandde daarna op zijn kant naast de weg. De precieze oorzaak van de aanrijding is nog onduidelijk en wordt onderzocht. Verkeersspecialisten komen naar de plek van het ongeval voor onderzoek. Dit zal volgens de politie langere tijd in beslag nemen. De weg tussen Oss en Lith is daarom helemaal afgesloten.