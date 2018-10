Kitten reist Nederland door en belandt in Sint-Oedenrode: 'Hij wilde heel graag Nederland zien'

SINT-OEDENRODE - Wie is een vier maanden oude kitten kwijt? Het diertje werd woensdag ontdekt in de auto van een koerier die heel Nederland was doorgereden. Van Waddinxveen via Almere, Groningen, Arnhem en Asten naar Sint-Oedenrode. De koerier heeft geen idee waar het beestje precies in zijn auto kroop.

Dierenartsenpraktijk De Meierij in Sint-Oedenrode vermoedt dat deze kitten graag 'heel Nederland wilde zien'. "Hij is nu dus héél erg zijn baasje kwijt. Het gaat om katertje dat nog niet gechipt is."

De kitten wordt op dit moment verzorgd door de koerier. "Als je de eigenaar bent, kun je contact met ons opnemen en geven wij jou de gegevens van de koerier, zodat je snel weer met dit avontuurlijke beestje herenigd kan worden."

Tocht

De koerier begon zijn tocht in Waddinxveen en deed daarna de Trekschuit in IJsselstein, de Broekweg in Leersum, de Waterwijk in Lelystad, De Waard in Donderen, de Oostsingel in Assen, de Rechterenstraat in Hengelo, het Aalbos in Doetinchem, de Schoolmeesterwaard in Arhem en de Kleine Heitrak in Asten aan.