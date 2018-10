Commotie zaak Klaas Otto: advocaten willen uitspraak uit laten stellen, rechtbank wijst verzoek af

Klaas Otto (rechts) was de oprichter van No Surrender. (foto: Raymond Merkx)

BREDA - In het gerechtsgebouw in Breda is donderdagochtend commotie ontstaan rond Klaas Otto (50). Er werd een uitspraak van de rechtbank verwacht na de strafeis van tien jaar, maar de rechtbank kon niet beginnen omdat de advocaten van Otto uitstel vroegen. De rechtbank heeft het verzoek afgewezen.

De advocaten hebben een paar dagen geleden schriftelijk aangekaart dat een uitspraak niet kan, vanwege allerlei ontwikkelingen rond het onderzoek die in hun ogen hiermee te maken hebben.

Vertrek OM-baas en 'geknoei met bewijs'

Een daarvan is het aangekondigde vertrek van de hoofdofficier Charles van der Voort. De advocaten hebben eerder al aangifte gedaan omdat ze vinden dat Otto door Van der Voort is 'gedemoniseerd'. Daarom willen ze meer weten over zijn bemoeienis bij dit proces.

Daarnaast vinden de advocaten dat er helderheid moet komen in de rol die officier van justitie Lucas van Delft speelde in de zaak Otto. Van Delft raakte jaren terug in opspraak door een in scene gezette bedreiging aan zijn eigen adres. "Er is geknoeid met bewijs", zei advocaat Schuurman. Die opmerking leidde tot protest van een van de officieren van justitie.

Moordplan

Wat ook meespeelt is dat Otto bericht heeft gehad dat hij niet strafrechtelijk wordt vervolgd voor een liquidatieplan. Otto zou jaren geleden plannen hebben gehad het de Rotterdamse motorclubcaptain Bas ter H. te vermoorden. Het OM zou die zaak op 24 september officieel hebben gestaakt en dat aan Otto hebben laten weten. Vermoedelijk was er gebrek aan bewijs.

Het OM reageerde verbaasd na het verzoek van maandag en stelt dat het verzoek niks met dit proces te maken heeft en moest worden afgewezen.

Afloop onzeker

De zitting van deze donderdag is bedoeld voor de rechtbank om uitspraak te doen tegen Otto en medeverdachte Janus de V. Er is tien jaar tegen Otto en drie tegen De V. geëist.

Er lopen er nog zeker drie andere rechtszaken tegen Otto. Eentje in Breda over beïnvloeding van getuigen in een strafproces en afpersing. Daarnaast een mishandelingszaak van een motorclublid in de bossen bij Bergen op Zoom. De derde zaak gaat over zijn tijd als oprichter en 'generaal' van motorclub No Surrender.