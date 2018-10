Scooterrijder ernstig gewond na ongeluk in Eindhoven

EINDHOVEN - Een scooterrijder en fietser zijn donderdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven. Na het ongeluk kwam een traumahelikopter ter plaatse. De scooterrijder zou zwaargewond geraakt zijn.

De artsen van de traumahelikopter hebben het slachtoffer eerst in een ambulance geholpen. De bestuurder is daarna naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De fietser is nagekeken in de ambulance.