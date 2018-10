Dirigent Philips Symfonieorkest tovert zware klassieke muziek om tot behapbare kost

In de voorstelling ‘Maestro Jules Onthult’ ontleedt de dirigent elke keer een meesterwerk van grote componisten als Mozart. “Het is een concept bedacht om de koudwatervrees voor klassieke muziek bij mensen weg te nemen.” Naar eigen zeggen luisteren mensen na het college met andere oren naar klassieke muziek en weten dat dan beter te waarderen.

In het radioprogramma ‘Wakker!’ van Omroep Brabant gaf Hessen een minicollege aan de hand van ‘De Veertigste van Mozart’.

Beluister hier het radiofragment

Tijdens de voorstelling donderdagavond in het Eindhovense Muziekgebouw geeft de dirigent uitleg over het leven en werk van de Oostenrijkse achttiende-eeuwse componist. “Ik denk dat mensen na afloop het stuk beter begrijpen, er niet meer in verdwalen en het ook met andere oren beleven.”