Een jas met een warme boodschap voor arm Eindhoven

EINDHOVEN - Het wordt donderdag duidelijk hoeveel winterjassen ‘Samen voor Eindhoven’ heeft ingezameld voor mensen die een warme winterjas nodig hebben. “Vorig jaar hebben we ruim 1300 kledingstukken opgehaald, ik hoop dat we nu richting de 2000 gaan!”

Het inzamelen is gedaan, het sorteren kan beginnen. Een hele grote, maar ook belangrijke klus. Jacline de Kort: “Een op de vijf kinderen in Eindhoven leeft op de armoedegrens. Die gezinnen kunnen niet zomaar elk seizoen een nieuwe winterjas kopen. Ook dak- en thuislozen of vluchtelingen hebben een jas nodig.”

De stichting zamelde met bedrijven en Eindhovenaren voor het tweede jaar jassen in. “Het idee is afgekeken van Londen, daar heet het ‘Wrap up London”, vertelt Marbritta van Boldrik. “Dit jaar hebben we medewerkers van deelnemende bedrijven in de lunchpauze een kaartje laten schrijven met een warme boodschap. Die kaartjes gaan mee in de jassen en dat wordt enorm gewaardeerd.“





Alsnog jassen inleveren

De jassen gaan naar verschillende stichtingen zoals het Leger des Heils, Dress voor Succes, Ervaring die Staat of Kledingbank Eindhoven. Al is het inzamelen officieel voorbij, bij het Parktheater kunnen alsnog jassen ingeleverd worden, vertelt Jacline. “Die hebben nog een voorstelling met Adelheid Roosen en daar kan de jas nog ingeleverd worden.“