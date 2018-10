Frans neemt dvd-speler mee uit kringloopwinkel en vindt trouwfilm uit 2005

BLADEL - Frans van Eeden is een van de 'Mannen van Metaal' uit Bladel die voor een habbekrats elektrische apparaten demonteren en repareren. Op 11 oktober deed hij tijdens de reparatie van een dvd-speler een bijzondere vondst: een trouwfilm uit 2005.

Hij stond even raar te kijken, toen hij het schijfje in de dvd-speler ontdekte. "Zoiets verwacht je natuurlijk niet. Toen ik thuis op de laptop het filmpje bekeek, bleek het om een complete bruidsreportage te gaan van ene Ilse en Jochem. Echt alles van de hele dag stond erop, maar van al het volk dat er rondliep herkende ik niemand. Wel dacht ik een stukje van het kapelleke in Eersel te herkennen en dat bracht me op het idee om een bericht in de lokale krant PC55 te plaatsen."

Als je een trouwfilm in een dvd-speler laat zitten...

Een slimme zet van Frans, want deze regionale krant wordt huis-aan-huis verspreid in de gemeenten Bladel, Reusel-De Mierden en Eersel. "Ik twijfelde even, want het schoot ook wel even door m'n hoofd dat ze misschien uit elkaar waren. Want tja, als je je trouwfilm in een dvd-speler laat zitten... Maar goed, toch gedaan en ik had de krant zelf nog niet eens in de bus of ik werd al gebeld. Een kennis van Ilse had haar herkend. Toen heb ik haar gebeld. En hebben we afgesproken dat ik de dvd vrijdag even bij haar afgeef."

Hoe een kapotte dvd-speler uit Eersel in Bladel terechtkomt? "Heel eenvoudig. Mijn vrouw werkt als vrijwilligster bij de Kringloop in Eersel en ik breng haar daar altijd naar toe. Ik heb dat ding meegenomen en ben er bij de Mannen van Metaal in Bladel mee . Zo is het gekomen."

Bijzonder verhaal

Eind goed, al goed. Want ja, Ilse en Jochem zijn nog steeds gelukkig getrouwd, vertelt Jochem. "Jazeker, heel gelukkig! En het lijkt misschien vreemd dat we een film over onze trouwdag niet hebben gemist, maar dat komt omdat we genoeg kopieën hebben. Maar we zijn er hartstikke blij mee hoor. En het is echt een bijzonder verhaal hoe de film nu is opgedoken."

Jochem en Ilse hebben inmiddels hun 12,5 jarig huwelijk gevierd. Met hun drie jongens: Tijn van vier, Guus van zes en Willem van zeven.