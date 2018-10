Deel dit artikel:













Man valt in houtversnipperaar bij bedrijf in Dongen Foto: Marcel van Dorst

DONGEN - Bij een bedrijf in Dongen is een man in een houtversnipperaar gevallen. Die was niet in werking, maar de man is wel gewond geraakt.

Geschreven door Suzanne Lesquillier

Nieuwscoördinator / Presentator

De brandweer is bezig met een hoogwerker de man te bevrijden. Hoe het met de man gaat, is op dit moment nog niet bekend. "Wat ik wel kan zeggen, is dat hij geluk heeft gehad dat de machine uitstond. Anders was het einde oefening geweest", zegt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage. Hoe de man in de machine terecht is gekomen, is nog onduidelijk. Omdat het om een bedrijfsongeluk gaat, volgt er een onderzoek door de Arbeidsinspectie.