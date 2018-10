'Ik wil aan mezelf laten zien dat ik het nog heel goed kan', Nieky Holzken blij met frisse start

Waarom maak je de overstap van Glory naar ONE Championship?

“Ik heb bij Glory alles bereikt, de motivatie was daar weg. Ik ben vijf keer wereldkampioen geworden. Het was mooi geweest. Ik wens ze het beste, maar ga zelf naar een andere organisatie. Daar voel ik me beter bij, frisser bij. Het is iets vernieuwends en ik hou van een nieuwe uitdaging.”

Bekijk de video en lees daarna verder onder de video.



Wat voor organisatie is ONE Championship?

“Een organisatie uit Azië, Singapore. Het is de snels groeiende organisatie in de bokswereld, veel grote namen tekenen daar. Ik denk dat het een heel interessante organisatie is voor alle sportliefhebbers. Op één gala hebben ze daar MMA, kickboksen, boksen. Er is daar voor ieder wat wils op zo’n gala.”

Is geld ook een belangrijke drijfveer bij deze overstap?

“Geld is altijd belangrijk. Ik ben niet net als Ronaldo of een Floyd Mayweather die op één partij de rest van zijn leven kan teren. Maar ik heb vooral zin om te knallen. Ik heb nog heel wat recht te zetten. Ik wil aan mezelf laten zien dat ik het nog steeds kan. En heel goed ook.”

Je krijgt veel gevechten in Azië. Dan ben je vaker wat langer weg bij je familie, dat is geen probleem?

“Ze staan volledig achter mij. En zoals je bij mij weet gaan er veel mensen van mijn familie mee. Ik heb een goede achterban.”

