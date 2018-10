Liftend katje weer terecht bij eigenaar: ‘Zijn broertje heeft hem ook erg gemist’

SINT-OEDENRODE - De vier maanden oude kitten, die woensdag werd ontdekt in de auto van een koerier die heel Nederland was doorgereden, wordt donderdag herenigd met zijn baasje. Dierenartsenpraktijk De Meierij in Sint-Oedenrode startte een zoektocht nadat de koerier daar aanklopte met het dier om te checken of het gechipt was

De koerier was van Waddinxveen via Almere, Groningen en Arnhem naar Asten gereden, toen hij ineens de kitten in de auto ontdekte. Hij had geen idee waar het beestje precies in zijn auto kroop. Hij hoopte daar achter te kopen door bij de dierenartsenpraktijk te laten checken of het dier gechipt was. "Dat bleek niet het geval", vertelde Saskia Geelen van de dierenartsenpraktijk in Sint-Oedenrode. "Heel jammer, want anders hadden we hem allang naar zijn baasje kunnen brengen."

Marble

Daarop besloot de ze een foto van de kat op Facebook te zetten, in de hoop dat de eigenaar zich zou melden. Ze noemde het reislustige diertje geen standaard kat. "Het gaat om een jong katertje. Wat opvalt, zijn de witte voetjes en hij heeft een wat aparte, cyperse tekening. Marble noem je dat. Hij is nog niet gecastreerd. Ondanks dat hij jong is, is hij helemaal niet bang voor mensen."

Die boodschap had effect. Het bericht werd door duizenden mensen gedeeld en in de loop van de donderdag meldde de eigenaar zich.

'Broertje miste hem heel erg'

"De kitten blijkt in Asten bij de Kleine Heitrak in de bestelbus gestapt te zijn om op avontuur te gaan. Het baasje wist precies te vertellen bij welk bedrijf de koerier werkt en zo weten we zeker dat het om het echte baasje gaat", meldt een woordvoerder van de dierenartsenpraktijk. "Het broertje van de kitten miste hem heel erg. De koerier en de eigenaar gaan er voor zorgen dat ze snel weer bij elkaar zijn."