Man (48) valt in houtversnipperaar in Dongen: ‘Hij leeft nog, maar heeft veel pijn' Foto: Marcel van Dorst

DONGEN - De man die donderdagochtend in Dongen in een houtversnipperaar viel, is bij kennis. Maar hoe ernstig zijn verwondingen zijn, moet onderzoek in het ziekenhuis uitwijzen. “Het is een grote kerel. Een harde. En als hij zegt dat hij pijn heeft, dan weet je dat het goed mis is.’’

Geschreven door Suzanne Lesquillier

Nieuwscoördinator / Presentator

Het was een uur of tien toen het mis ging. De 48-jarige medewerker van de technische dienst van Dongen Pallets was bezig een storing op te lossen bij een uitgeschakelde houtversnipperaar. Een machine die door het bedrijf gebruikt wordt om hout te verpulveren om mee te stoken. Val van drie meter

Door nog onbekende oorzaak viel de man van een ladder af, drie meter naar beneden. “Hij is misschien uitgegleden en kwam vervolgens met zijn rug op een soort stalen knik terecht. En dat is natuurlijk niet goed’’, zegt zijn geschrokken collega Edwin Timmermans. Wel is al bekend dat de man nog gevoel in zijn voeten heeft.



Veel pijn

De medewerker kon zelf zijn leidinggevende bellen, maar had veel pijn. Hij lag op zijn rug onderin een soort metalen bak. De brandweer heeft hem met een hoogwerker eruit kunnen takelen. Maar hij had niet een stukje verderop moeten neerkomen, vertelt zijn collega. ‘’Daar zitten een aantal scherpe messen en dat had hij niet overleefd." De Arbeidsinspectie onderzoekt hoe het bedrijfsongeluk heeft kunnen gebeuren.