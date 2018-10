Inwoners van Eindhoven testen nieuwe bestrating van binnenstad: 'Na 25 jaar is nieuw tapijt nodig'

"Het is wel vreemd", zegt wethouder Jan van der Meer. "Eindhoven is voor 40 procent groen, maar dat zie je helemaal niet terug in de binnenstad. Het is hier één en al steen." En mooi is het ook niet, vindt architect Winy Maas, die de leiding heeft over het project. "Eindhoven heeft echt een kakofonie van tegels in de binnenstad."

'Extreme green make-over'

Volgend jaar gaat de binnenstad op de schop. De nieuwe tegels zijn de basis voor een complete nieuwe look voor de binnenstad. Een 'extreme green make-over' noemt Van der Meer het. Zo komt er veel meer groen in de binnenstad. En komt er een betere afvoering van het water. De wethouder is klaar met de rode bestrating. "Na 25 jaar heeft Eindhoven een nieuw tapijt nodig."

Bekijk de video en lees daarna verder.





Op de Demer liggen nu vier soorten proeftegels. Klaar om door de bevolking uitgetest te worden. Want hoe is de stoep als het donker is? Wat als er mayonaise op geknoeid wordt? En hoe loopt het water weg als het regent? Hoe lawaaierig zijn rolkoffers? Belangstellenden die de nieuwe tegels willen uittesten, worden uitgenodigd om zich aan te melden via de website van de gemeente.

Nieuwe bestrating levert geld op

Tien miljoen is veel geld voor een gemeente die het niet al te breed heeft op dit moment. Maar de wethouder vindt dat de nieuwe bestrating wel kan. "De kosten zijn nu gewoon met de begroting meegerekend en we houden het sober." Bovendien kan Eindhoven weer geld verdienen aan die nieuwe uitstraling, vindt de wethouder.

De gemeente wil het aantal straten in de binnenstad ook uitbreiden, door gebieden als de Bergen en de Dommel in het plan te betrekken. "Eigenlijk heeft Eindhoven een vrij kleine binnenstad voor zo'n grote gemeente", zegt Maas.

'Modern en eigentijds'

De proeftegels maken nu een grijze, saaie indruk. Maar volgens de architect zijn de proeftegels slechts de basis. "We willen graag een kalmere uitstraling. We zoeken iets wat modern is, wat met de eigentijdsheid van Eindhoven te maken heeft. Eindhoven is geen Den Bosch of Bergen op Zoom."

Met de tegels moet volgens de architect wel iets gebeuren. Zo zouden er blauwe kiezels in kunnen komen. Of gerecycled materiaal.