‘Tilburgse agent deelde geheimen met criminelen’ De rechtbank in Breda

BREDA - De politie denkt dat een groep Marokkaanse criminelen in 2014 hulp heeft gehad van een corrupte Tilburgse politieagent. Tegen de voormalig hondengeleider is tien dagen cel en een taakstraf van 240 uur geëist, zo werd donderdagmiddag bekend in de rechtbank in Breda.

Geschreven door Suzanne Lesquillier

Nieuwscoördinator / Presentator

Het vermoeden bestaat dat de criminelen via hem informatie uit het politiesysteem hebben ontvangen om achter de verblijfplaats van een vijand te komen. De informatie werd gebruikt om familie van de gezochte man onder druk te zetten. Bij zijn oom, vader en vriendin in Nieuwegein werden kort na elkaar aanslagen gepleegd. “Agenten moeten integer zijn”

Volgens de officier van justitie moet de politie volstrekt integer zijn en is de kern van de rechtsstaat geraakt. "We moeten erop kunnen vertrouwen dat politiemensen integer zijn en geen andere motieven hebben'', zei hij.



De rol van de 42-jarige agent kwam aan het licht tijdens het onderzoek naar de drie ontploffingen in Nieuwegein. Bij de vriendin van de gezochte man was twee weken eerder een envelop bezorgd met onder andere zijn politiefoto en informatie over auto’s die hij gebruikte. Politiebaan kwijt

Verdachte Michel W. sloeg op de vlucht naar Curaçao en werd in 2015 opgepakt. De Tilburger zat tien dagen vast en raakte zijn baan bij de politie kwijt. Volgens de ex-agent zocht hij informatie over de 'vijand' in de zaak vanwege een onderzoek een ruzie in de horeca in Tilburg. Hoe het kan dat de informatie op straat belandde, kan hij niet verklaren. Uitspraak in de zaak volgt op 8 november.