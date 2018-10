Brian M. reed bewust in op man met wie hij ruzie had, rechtbank legt 3,5 jaar celstraf op

DEN BOSCH - Voor het inrijden op drie mensen is Brian M. (38) uit Eindhoven donderdagmiddag veroordeeld tot 3,5 jaar celstraf. Een man uit Geldrop kreeg 180 dagen cel, waarvan 167 voorwaardelijk, plus een taakstraf van 150 uur voor zware mishandeling.

Brian M. reed op 29 juni van dit jaar opzettelijk in op drie mannen bij het station in Eindhoven. Even daarvoor had hij met een van hen, de man uit Geldrop, ruzie gehad. Een van de mannen liep een klaplong en gebroken ribben op.

Weigeren van bloedproef

De rechtbank vindt dat poging tot doodslag is bewezen en neemt in het oordeel ook het weigeren van een bloedproef mee. Het was niet de eerste keer dat M. alcohol had gedronken en een bloedproef weigerde. Hij moet 3,5 jaar de cel in. Als die straf erop zit, volgt een rijontzegging van drie jaar. De officier van justitie had vijf jaar geëist.

De 24-jarige man uit Geldrop rende na de aanrijding naar de auto van M., rukte het portier open en sloeg de Eindhovenaar verschillende keren in zijn gezicht. Vervolgens spuugde hij ook nog een agent in het gezicht.

Emoties

De rechtbank kon de emoties van de man wel begrijpen, maar hij werd toch veroordeeld voor zware mishandeling.

LEES OOK: Auto rijdt bewust in op voetganger, tweetal haalt verhaal en mishandelt bestuurder in Eindhoven