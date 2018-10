'Veel vechtpartijen en problemen hier', bewoners Droomgaard blij met fouilleren door politie

"Ik ben blij dat ik zelf vlakbij de ingang en dus dichtbij de beveiliging woon", vertelt Roberto uit Italië. Hij is een van de 200 arbeidsmigranten die op Droomgaard wonen. "Dat geeft een veilig gevoel, want verderop in het park is het niet veilig." Volgens hem zijn daar veel vechtpartijen.

Ook Vladimir uit Bulgarije ziet dat er vaak problemen zijn. "Zelf ben ik niet bang, maar ik snap heel goed dat ze nu gaan fouilleren." Volgens burgemeester Van Aart heerst er een angstcultuur op het park. "Er zitten rotte appels tussen die er de scepter zwaaien. Andere migranten zijn bang voor die personen", zei ze donderdagmiddag.

'Veel rotzooi'

Wandelaars die langs het park komen zien dat er veel mensen bij het park rondhangen. "Dat is niet fijn. En het geeft veel rotzooi", zegt een van de wandelaars. De grond rond het park ligt inderdaad bezaaid met bierblikjes en afval.

Droomgaard kampt met verschillende problemen: zo wonen er onder andere meer arbeidsmigranten dan legaal is toegestaan en klagen omwonenden over geluidsoverlast. Volgens de Oostappen Groep, waar Droomgaard onder valt, zijn illegalen de oorzaak van de problemen "Zij komen het park op en breken in in chalets en toiletgebouwen." De afgelopen periode was de politie bijna dagelijks op het park te vinden, zegt de burgemeester.

