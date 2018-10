Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Sojaboeren krijgen pluim van de provincie: 'Goed voor de bodem en gezondheid' Sojaboer Ad Raaijmakers uit Best krijgt een pluim van provinciebestuurder Anne Marie Spierings

BEST - Het zijn er nog niet zoveel, maar een tiental Brabantse boeren teelt sinds kort sojabonen. Bij het boerenbedrijf van de familie Raaijmakers in Best zijn ze donderdag in het zonnetje gezet door de provincie. Want volgens provinciebestuurder Anne-Marie Spierings is soja goed voor de bodem en onze gezondheid en heeft het kweken ervan toekomst in Brabant.

Geschreven door Rene van Hoof

In de supermarkt zie je het steeds vaker, producten van sojamelk. De kans is groot dat de grondstoffen van Brabantse bodem komen. Een aantal boeren verruilde de afgelopen jaren de mais en aardappelen voor de soja. "Het is lastig om nog wat te verdienen met akkerbouw", zegt Jolanda Raaijmakers uit Best. Een paar jaar geleden begon zij samen met haar man met de teelt van soja, in de hoop daar nog wat mee te verdienen. "Het is sowieso goed voor de bodem om eens een ander gewas te kweken", aldus Raaijmakers.

Tegenslagen

Een goede opbrengst blijkt nog niet zo vanzelfsprekend te zijn. Vorig jaar viel de oogst tegen vanwege een insectenplaag. Dit jaar viel de oogst letterlijk voor een deel in het water door een hoosbui in juni, waardoor de akkers veel te nat werden. Het telen van soja getuigt dan ook van lef, vindt gedeputeerde Spierings. Daarom kregen de sojaboeren een pluim van de provincie.