Last van een herfstdepressie? Met deze 5 tips kun je er wat aan doen

“Ik merk in mijn praktijk dat er veel meer mensen zijn met klachten”, zegt huisarts Edith Plum uit Helmond. “En dat zijn dat echt depressiviteitsklachten.” Want een herfstdepressie, wat officieel een seizoensgebonden depressie heet, is wel iets wat je serieus moet nemen. “Het is ook écht een depressie.”

Dat is het als het meer dan twee weken duurt en je er iedere dag, constant last van hebt. Je voelt je neerslachtiger, futloos, slaperig, energieloos, somberder en je hebt geen zin om dingen te ondernemen. “Het is voor mij wel lastig om in te schatten waarom mensen zich zo voelen”, zegt Plum. “Is het een herfstdepressie, of zijn ze moe omdat ze bloedarmoede hebben?”

De herfst in volle glorie. (Foto: Joop van der Kaa)



De oorzaak

Het hormoon melatonine speelt een grote rol bij de herfstdepressie. Het is het hormoon dat gaat over je slaap- en waakpatroon, maar het hormoon heeft ook effect op je stemming. Wanneer het dus van slag raakt zodra het donkerder wordt, heeft dat ook invloed op hoe vrolijk je bent. Bovendien slaap je slechter, waar je ook niet per se gezelliger van wordt.

Bij sommige mensen duurt de depressie heel de herfst en winter, maar bij de meeste mensen gaat het over wanneer het hormoon melatonine zich herstelt. Niet iedereen die een beetje last heeft van de herfst, heeft direct een depressie. Je kunt ook last hebben van een mildere vorm, de herfstdip. Bovendien kun je beiden goed bestrijden. Plum geeft vijf tips.

Tip 1: neem het serieus

“Mensen schamen zich er vaak voor en bespreken het niet met anderen. Dat moeten ze wel doen, want het is een serieus probleem. Je moet het dan ook serieus nemen."

Tip 2: behoud je ritme

Het behouden van je ritme is belangrijk. “Mensen blijven langer in bed liggen omdat ze nergens zin in hebben. Maar je ritme behouden is heel belangrijk."

Tip 3: ga naar buiten!

“Ga naar buiten. Buitenlucht is altijd goed en helpt tegen de depressiviteit.”

Tip 4: zorg dat je genoeg licht krijgt

Dit is misschien wel de belangrijkste tip. “Zorg dat je genoeg licht krijgt. Buiten komen is niet alleen belangrijk voor de buitenlucht, maar ook voor het licht wat je krijgt. Dat mis je in deze donkere dagen”, zegt Plum. “Heel de dag binnen zitten maakt het alleen maar erger.”

Plum raadt een speciale daglichtlamp ook aan. “Veel mensen hebben daar baat bij”, weet ze. Vitamine D-tabletten helpen volgens haar niet omdat de depressie te maken heeft met het ontregelde hormoon melatonine. En dat heeft weinig te maken met vitamine D.

Tip 5: beweeg!

Futloos op de bank liggen onder een dekentje klinkt goed, maar draagt niet echt bij aan het bestrijden van de depressie. “Ga wat doen en beweeg, dat helpt altijd.” Ook is het goed om leuke dingen te plannen. “Het helpt als je iets leuks hebt om naar uit te kijken”, zegt Plum.