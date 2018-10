Breda adverteert voor hun kermis... met een foto van die in Tilburg!

BREDA - De kermis in Breda is in volle gang en daar moet natuurlijk voor geadverteerd worden. Dat doet de VVV Breda dan ook op Facebook, maar iets ging er mis...

Op de foto die via het account van het toeristische bureau verspreid wordt, zien we namelijk duidelijk het oude gebouw van het UWV in Tilburg. We zitten dus naar de Tilburgse kermis te kijken, en niet naar die van Breda!

Reclame

Omdat we het naast heel erg grappig ook een beetje lullig vinden maken wij dan maar even reclame voor de kermis. De kermis op het Chasséveld in Breda duurt nog tot 28 oktober, komt allen! (Tilburgers ook welkom)