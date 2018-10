Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Alles wat je altijd al wilde vragen over prostaatkanker: dinsdag Q&A op Facebook, website en apps

EINDHOVEN - Omroep Brabant houdt dinsdagavond een vragenuur over prostaatkanker. Dat gebeurt in het kader van Movember, de maand met aandacht voor kanker bij mannen. Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. In 20 procent van de gevallen gaat het om deze vorm van kanker.

Geschreven door Marielle Bijlmakers

Wil je meer weten? Hoor je bij de risicogroep? Waar moet je op letten en wat kun je doen? Kun je nog seks hebben als je bent geopereerd? Stel je vraag via prostaatkanker@catharinaziekenhuis.nl of tijdens het vragenuur op Facebook en krijg live antwoord.



Meest voorkomende lokalisaties van kanker in 2017 Tom van den Oetelaar presenteert de Q&A, hij interviewt daarin oncologisch chirurg Eric Vrijhof van het Kankerinstituut Catharina Ziekenhuis Eindhoven. De live Q&A-sessie begint deze dinsdag om halfzeven ’s avonds en is live te zien via onze site, app en Facebookpagina. Heb jij een vraag voor Eric Vrijhof? Mail naar prostaatkanker@catharinaziekenhuis.nl.

Of stel je vraag tijdens de live-sessie via Facebook.