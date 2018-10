Seks helpt niet tegen voorkomen prostaatkanker (en nog vier vragen en antwoorden)

Er is in de maand november op allerlei manieren extra aandacht voor prostaatkanker bij mannen onder de noemer 'Movember'. Het is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen, namelijk in zo'n 20% van alle gevallen. Er waren zoveel vragen, dat ze niet allemaal beantwoord konden worden. Het Catharina Ziekenhuis heeft toegezegd dit keurig af te behandelen.

Hieronder een klein greep uit de vragen aan Eric Vrijhof.

Is het nodig om ieder jaar bloedonderzoek te laten doen als je genezen bent verklaard?

"Nee, dat is helemaal niet nodig. De mensen met familieleden die prostaatkanker hebben of hebben gehad, moeten er wel kien op zijn."

Ik ben 62, heb geen klachten, maar wel een broer die prostaatkanker heeft gehad. Desondanks vindt mijn huisarts het niet nodig om(preventief) onderzoek te laten doen. Heeft hij gelijk?

"Ik denk dat de huisarts gelijk heeft. Door één familielid met prostaatkanker hoor je niet direct tot de risicogroep. Zijn het drie familieleden, dan is dat een ander verhaal en is het goed je te laten onderzoeken."

Is het alarmerend als de PSA waarden sterk schommelen?

"Schommelingen zijn juist niet alarmerend en zeker geen reden om je zorgen te maken. PSA staat voor Prostaat Specifiek Antigeen en is een eiwit dat, onder normale omstandigheden, in geringe mate in het bloed zit. Een normale waarde voor mannen tussen de 55 en 65 is 2."

Welke groep mannen heeft het meest kans prostaatkanker te krijgen?

"Dit zijn de mannen tussen de 50 en 70 jaar."

Is het waar dat als je veel seks hebt, je minder kans hebt op prostaatkanker?

"Nee, hoe seksueel actief je ook bent, het is absoluut niet aangetoond dat dit een gunstig effect heeft."













