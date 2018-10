De kunstmatige baarmoeder moet te vroeg geboren baby's redden

Designers Hendrik Jan Grievink en Lisa Mandemaker hebben in samenwerking met gynaecoloog Guid Oei nagedacht over hoe een kunstmatige baarmoeder eruit zou moeten zien en zou moeten functioneren. Op de Dutch Design Week laten zij hun ontwerp zien. In een grote rode ballon ligt de baby in een vloeistof die op water lijkt. De navelstreng wordt aangesloten op een longmachine en via die weg kunnen ook medicijnen worden toegediend.

Eerder werden er al successen geboekt met te vroeg geboren lammetjes. Zij werden in een zelfde soort baarmoeder groot gebracht.