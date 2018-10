Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











PSV heeft eigen Monopoly-variant Beeld: PSV

EINDHOVEN - Na de Efteling is nu ook PSV aan de beurt met een eigen Monopoly-variant. Het spel is vanaf nu verkrijgbaar in de PSV FANstore bij het stadion voor 44,99 euro.

Geschreven door Lize Rensen

Van clubiconen als Willy van der Kuijlen tot de tribunes in het Philips Stadion; alles wat PSV is, vind je in het spel. Een ideaal spel voor fans van PSV en Monopoly. LEES OOK: Eindelijk een Efteling-versie van Monopoly