Grote brand op Ecopark Breda geblust

BREDA - Twee uur lang heeft er een grote brand gewoed bij Ecopark Breda. Dit is een overslagstation voor gft-afval en grof afval. Het vuur ontstond donderdagavond rond kwart over negen door nog onbekende oorzaak. De brandweer was met vijf wagens uitgerukt, zo meldde een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Tegen kwart over elf werd het sein brand meester gegeven.

Volgens de zegsman was er huisvuil in de loods gaan broeien. Het gaat om een modern pand, waar een Sprinklerinstallatie is aangebracht. De brandweer heeft samen met medewerkers van Ecopark het smeulende afval naar buiten gebracht om het daar af te blussen.



Veel rook

Afvalverwerkingsbedrijf Ecopark ligt aan het Hazepad in Breda. Het is niet bekend of iemand bij de brand gewond is geraakt. Volgens de brandweer was er veel rook. Om die reden werd bij overlast het advies gegeven ramen en deuren te sluiten. Geluk bij een ongeluk is dat de rook snel 'verwaaide.'