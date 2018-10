Jelle Klaasen snel klaar op EK darts, Joe Cullen te sterk in eerste ronde

DORTMUND - Jelle Klaasen heeft in de eerste ronde op het EK darts verloren van Joe Cullen. 'The Cobra' kwam nog op een 2-1 voorsprong, maar na vijf verloren legs op rij stapte hij met een 2-6 nederlaag van het podium.

Dat het voor Klaasen geen makkelijke wedstrijd zou worden was vooraf al duidelijk, Joe Cullen maakte dat vanaf de start ook duidelijk. Hij begon met een 140 en 180, om niet veel later met zijn twaalfde pijl de eerste leg op zijn naam te schrijven.

Missers

In de tweede leg kreeg Cullen een kans om ene break te pakken, maar zijn inzet op dubbel tien ging mis. Klaasen maakte vervolgens geen fout, met zijn eerste pijl op een dubbel was het raak: 1-1. Daarna ging het bij beide spelers vaak mis op de dubbels.

In de derde leg gooide Cullen drie pijlen mis op een dubbel. Klaasen leek dat negatieve kunstje te kopiëren, maar na twee missers ging de derde wel in het goede vakje. En daarmee kwam hij op 1-2. In de vierde leg faalde Klaasen met drie pijlen vanaf twintig, terwijl het een leg later niet lukte om veertig uit te gooien met drie pijlen. Cullen profiteerde twee keer en kwam zo op 3-2.

Bij het ingaan van de pauze hadden beide darters elf pijlen op een dubbel gehad.

Scherpte

Cullen was na de pauze een stuk scherper op zijn dubbels. Waar het qua scores niet altijd goed was, zo scoorde hij in een beurt twee keer een triple zeven, ging het op dubbels heel goed. Van 3-2 kwam hij vrij snel op een 5-2 voorsprong.

Niet veel later kreeg de nummer vijftien van de wereld de kans om de wedstrijd te beslissen. Zijn eerste pijl op dubbel zestien ging nog mis, de tweede was raak.