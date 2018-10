Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto's, kruisboog, wapenstok en drugs in beslag genomen Een van de gecontroleerde auto's (foto: Jack Brekelmans/Persburo BMS).

TILBURG - De politie en de Belastingdienst hebben donderdag in Tilburg dertien wagens in beslag genomen. Ook werden 35 bekeuringen uitgedeeld. Dit gebeurde tijdens een controle aan de Rueckertbaan en op de Westermarkt. Er werd één man aangehouden, in zijn auto werden drugs, een wapenstok en een kruisboog gevonden. Alle spullen zijn in beslag genomen.

Geschreven door Hans Janssen

De actie begon donderdagmiddag om halfdrie en ze werd rond negen uur afgerond. De bekeuringen gingen naar mensen, die te hard reden, of niet handsfree aan het bellen waren of van wie een kind niet veilig vastzat.