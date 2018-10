Heeft het laatste uur geslagen voor de zomertijd?

SON - De wintertijd is weer in zicht. Zaterdag op zondag gaat de klok een uur achteruit. De vraag is of dat nog vaak gaat gebeuren. Als het aan lichtdeskundige Toine Schouten ligt, is dat voor het laatst.

“Ik denk dat ze er snel uit zijn bij de Europese Unie en dat we nog één keer zomertijd hebben en daarna blijft het wintertijd”, Schouten is hoopvol. De discussie is al een tijd bezig en een verandering is dichter bij dan ooit.

Stabiliteit

“De mens als organisme wil graag stabiliteit”, Schouten kijkt met een medische blik naar de wintertijd. “We willen een heel vast en strak dag-nachtritme, omdat we dat al duizenden jaren gewend zijn. Als je daar verandering in brengt zie je dat daar problemen door ontstaan.”

De zomertijd werd in 1977 Ingevoerd als economische maatregel. Volgens Schouten blijkt er echter geen economisch voordeel te zijn.

Lange zomeravonden, of lichte ochtenden

Welke tijd moet dan de vaste tijd worden? Lekker lange zomeravonden, zeggen voorstanders van de zomertijd. Eerder licht in de ochtend zeggen voorstanders, waaronder Schouten, van de wintertijd.

“Uiteindelijk is de wintertijd de normale tijd. Dat betekent dat het in de ochtend om kwart voor negen licht wordt. In de zomertijd is dat een uur later, dan zit je dus in de ochtend nog een paar uur in het donker en dat is slecht voor je gezondheid.”