Bewoners Julianastraat in Rijen hebben 'lichte kater' na vergadering over spoortunnel

RIJEN - Ondanks dat bewoners van de Julianastraat in Rijen donderdagavond hun zegje hebben kunnen doen tijdens een commissievergadering van de gemeente, gaat de gevreesde spoortunnel in hun straat er gewoon komen. Hiervoor moeten dan wel dertien huizen worden gesloopt.

Tenminste, zo maakt Bart van der Ven op, die een lichte kater overhield aan de bijeenkomst. “We hebben goede argumenten aangedragen en er zal ook zeker rekening mee gehouden worden, maar de commissie zal waarschijnlijk toch groen licht geven aan de gemeenteraad.”

Dat er iets gedaan moet worden aan de situatie in de Julianastraat, blijkt ook tijdens het interview in het radioprogramma Wakker! De spoorbomen gaan dicht en weer raast er een trein voorbij.

“We hebben hier iets moois opgebouwd en dat er zoveel treinen passeren, is voor ons normaal geworden.” Maar voor de verkeersdoorstroming is de regelmatige sluiting funest en dus moet er iets aan de situatie gedaan worden. De gemeente ziet dus een oplossing in de aanleg van een spoortunnel, maar daarvoor zal ook het huis van Van der Ven moeten verdwijnen, net als twaalf andere huizen.

De kans dat dit gaat gebeuren lijkt na donderdagavond een stuk aannemelijker. Van der Ven weet niet hoe zijn toekomst en dat van zijn gezin eruit gaat zien. “We hebben er geen ideeën bij, we hebben nog een heleboel vraagtekens.”