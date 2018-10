'Boos en teleurgesteld', kinderen moeten verplicht verhuizen door overvolle school in Etten-Leur

In een lange sliert lopen de kinderen van groep 5 vrijdag voor het eerst van De Pontus naar hun nieuwe onderkomen, basisschool De Hasselbraam ruim 800 meter verderop. De nood is hoog, want De Pontus is overvol en barst uit zijn voegen. Zo'n veertig kinderen, twee klassen, kregen al een tijdje les in de lerarenkamer en in de bibliotheek. Dat was ook de onderwijsinspectie te gortig en die greep in. Het mocht niet meer, er moest een oplossing komen.

"De wijk Schoenmakershoek groeit veel sneller dan verwacht", zegt Ruud van der Star, interim-directeur van De Pontus. "Er zijn er extra delen bij gekomen en het schoolgebouw is daar niet in mee gegroeid. En daarom is er ruimte tekort."

Nieuwe school

Het besluit viel om de leerlingen naar De Hasselbraam te sturen, al moest daar ook geschoven worden. Een oplossing die eerder al voor openbare school De Leest werd bedacht, daar werden vier klassen verhuisd. Etten-Leur heeft een huisvestigingsprobleem dat in de toekomst alleen maar zal toenemen.

"Er moet een nieuwe school gecreëerd worden, omdat zowel De Pontus als De Leest blijven groeien. In welke vorm dan ook", aldus Van der Star.

'Oplossing is ons door de strot geduwd'

Dat klinkt allemaal logisch en maatregelen zijn hard nodig. Toch zijn veel ouders boos, zij verwijten de school gebrekkige communicatie en te laat ingrijpen. Bovendien worden sommigen met een praktisch probleem opgezadeld.

"Ik ben teleurgesteld, verdrietig en heel boos", zegt één van de moeders die net haar kind heeft afgezet bij school. "Het gooit ons hele leven compleet ondersteboven. Er is geen communicatie en er waren geen tijdige signalen. Ze moeten nu stel op sprong weg. De partijen willen niet samenwerken en er wordt gelogen. Er is best wel een betere oplossing te bedenken dan deze. Want deze wordt door de strot geduwd."

Verstoorde verhoudingen

Interim-directeur Van der Star reageert verbolgen op de kritiek en geeft daarmee ook meteen de verstoorde verhoudingen weer. "Als je je zin niet krijgt, kun je ook zeggen dat de communicatie niet helder loopt."

Oplossing

De oplossing moet dichterbij gezocht worden, vinden de ouders die alsmaar bozer worden. "Ik kan mijn zoon niet als achtjarige op de fiets over het Van Bergenplein sturen, zo langs het gekkenhuis (psychiatrische inrichting, red.). Dat durf ik niet." Een andere moeder vult aan: "Een oplossing ligt hier vijftig meter vandaan, cultureel centrum Het Turfschip. Of zet hier Portakabins neer."

'Pissed-off'

"De kinderen worden uit hun vertrouwde omgeving weggerukt", klaagt een opa van één van de kinderen, die ook bij de poort van de school staat. "Ik voel me er niet prettig bij en ben 'pissed-off'. De kinderen moeten in hun eigen omgeving kunnen blijven. Dan kunnen wij als opa en oma ook weer lekker slapen. Laat de politiek zich er maar mee bemoeien."

Leerachterstand?

En dat gaat gebeuren, want het probleem is inmiddels aangekaart bij de Etten-Leurse politiek door Edgar de Jager, gemeenteraadslid namens de VVD. Hij heeft een zoon op De Pontus zitten die moet verkassen. Bovendien signaleert De Jager door al het gedoe rondom de verhuizing nog een ander probleem.

"Er is aangegeven dat er bij sommige groepen een leerachterstand is", zo vertelt De Jager. "We hebben afgelopen maandag met wat ouders een gesprek gehad met een schoolbestuurder en daar is dat aan de orde gekomen. Die zei dat ze dingen schrappen om de focus te leggen op het leren zodat de resultaten wat omhoog gaan."





Interim-directeur Van der Star spreekt dit fel tegen. "Dat is absoluut niet waar en uit de lucht gegrepen."

Joepie, op de fiets naar school!

En de kinderen? Die houden zich niet met politiek bezig en zijn voornamelijk praktisch ingesteld. "Ik vind het wel goed", zegt leerling David over de verhuizing. "Dan kan ik eindelijk op de fiets naar school." De huisvesting van scholen in Etten-Leur is een probleem, maar wel vooral voor volwassenen.