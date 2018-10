Horrorclown lokt kinderen met geblaf de struiken in en laat zijn geslachtsdeel zien

Volgens de melding die bij de politie binnenkwam waren twee kleuters donderdagmiddag in de wijk Zanddonk aan het buitenspelen toen ze blaffende hondjes hoorden. Ze gingen op het geluid af en vonden in de struiken een hondenbench. Daarin zaten geen dieren, maar er stond wel een radio waaruit het geblaf kwam.

Bebloede tanden

Toen de jongetjes de kooi openden, hoorden ze voetstappen steeds dichterbij komen. Volgens de kinderen was het een man die een clownsmasker droeg met bebloede tanden. De kleuters maakten zich uit de voeten en haalden thuis hun grote zus erbij.

De hondenbench waar geblaf uit kwam (Foto: FPMB)

Toen ze opnieuw in het park oog in oog met de clown stonden, haalde de man zijn piemel uit zijn broek. Daarop renden de kinderen opnieuw geschrokken naar huis. Daar is de politie gebeld.

Woordvoerder Eric Passchier bevestigt dat de kinderen dit verhaal aan de politie verteld hebben. Ze heeft een bench gevonden, maar er is niemand in clownskostuum aangetroffen. "We zijn natuurlijk wel extra alert in de wijk en vragen mensen, als ze iets verdachts zien, meteen contact met ons op te nemen", aldus Passchier.

Onrust op school

De betrokken kinderen zijn leerlingen van basisschool Pater van der Geld. De onfatsoenlijke clown was vrijdag dan ook het gesprek van de ochtend op het schoolplein. De meeste ouders hadden elkaar al via sociale media op de hoogte gebracht.

Volgens de schooldirecteur was er even onrust onder ouders en kinderen. Daarom is in verschillende klassen over de mogelijke kinderlokker gesproken. Ook is aan de kinderen uitgelegd wat ze in dergelijke gevallen het beste kunnen doen. In de loop van de dag keerde de rust terug.