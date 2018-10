Ryanair in België wél over naar Belgische arbeidswetgeving

DUBLIN - Luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat eind januari de Belgische arbeidswetgeving toepassen op zijn personeel bij de zuiderburen. Daarover heeft de Ierse prijsvechter afspraken gemaakt met Belgische vakbonden. Dat Ryanair overal het Ierse arbeidsrecht toepast, dus ook buiten Ierland, was één van de redenen van de stakingen zoals eind september op Eindhoven Airport.

De Belgische bonden spreken van een 'historisch akkoord', omdat Ryanair in België nog niet eerder een juridisch sluitend document had ondertekend. "Nu kunnen we beginnen aan de onderhandelingen over de werkomstandigheden van het personeel."

Geen loon bij ziekte

Cabinepersoneel en piloten van Ryanair die op Eindhoven Airport zijn gestationeerd, staakten afgelopen weken een paar keer voor betere arbeidsomstandigheden. Volgens hen misbruikt de luchtvaartmaatschappij het Ierse arbeidsrecht door dit ook in Nederland toe te passen. In deze wet krijgen medewerkers bijvoorbeeld bij ziekte geen loon doorbetaald.

Eind september kondigde Ryanair dat de basis op Eindhoven Airport op 6 november wordt gesloten, wat nu door de vakbonden wordt aangevochten via de rechter. Het bedrijf ontkent dat de maatregel een vergeldingsactie voor de stakingen is.

In Spanje, Portugal en het Verenigd Koninkrijk gaat Ryanair wel in gesprek met de vakbonden om over een cao te praten.