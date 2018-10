Deel dit artikel:













Psychotische Eindhovenaar die fietser (77) doodreed schuldig aan doodslag: rechter legt tbs op Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties

DEN BOSCH - Een 23-jarige man uit Eindhoven die in april een 77-jarige fietser in die stad doodreed, is volgens de rechtbank in Den Bosch schuldig aan doodslag. Hij kreeg vrijdag tbs met dwangverpleging opgelegd. De man was op het moment van de aanrijding onder invloed van cannabis.

Geschreven door Sandra Kagie

De aanrijding gebeurde op de Rielsedijk in Eindhoven. De automobilist uit Eindhoven had een psychose toen hij de fietser aanreed. Daarom is hij volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard en hoeft hij niet de cel in. LEES OOK: Automobilist die fietser doodreed ontoerekeningsvatbaar, maar is hij ook schuldig aan doodslag? Omdat de kans op herhaling zeer groot is, legde de rechtbank tbs met dwangverpleging op. De automobilist reed in april volgens omstanders 'in volle vaart' op een fietsstraat in Eindhoven. Hij raakte daarbij de 77-jarige fietser, die later overleed aan zijn verwondingen.