Psychotische man die fietser opzettelijk doodreed krijgt tbs, hij luisterde naar stem in zijn hoofd Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties

DEN BOSCH - Een 23-jarige man die in april een 77-jarige fietser doodreed in zijn woonplaats Eindhoven, is schuldig aan doodslag. De rechtbank in Den Bosch legde hem vrijdag tbs met dwangverpleging op. De man verkeerde op het moment van de aanrijding al dagenlang in een psychose. Hij is daarom volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard.

Geschreven door Sandra Kagie

Omdat de kans op herhaling zeer groot is, legde de rechtbank tbs met dwangverpleging op. De aanrijding gebeurde op de Rielsedijk in Eindhoven. Daar reed de 23-jarige Eindhovenaar van achter in op de fietser. Het slachtoffer overleed later aan zijn verwondingen. Volgens een psycholoog en een psychiater lijdt de verdachte aan schizofrenie. Op de bewuste dag zou een stem tegen hem hebben gezegd dat de fietser zijn nichtje iets ergs aan zou doen en dat hij hem daarom moest aanrijden. De man volgde het bevel van de stem op omdat hij volstrekt geen onderscheid meer kon maken tussen de werkelijkheid en zijn paranoïde denkbeelden en voorstellingen. 'Sprake van opzettelijk handelen'

Volgens de rechtbank blijkt uit getuigenverklaringen en uit een verkeersongevallenanalyse dat de verdachte vrij zicht had. Dat hij vóór de aanrijding versnelde naar zo’n 56,6 kilometer per uur (waar slechts 30 was toegestaan) en dat hij pas afremde na de aanrijding. Op basis hiervan oordeelt de rechtbank dat 'er sprake is van opzettelijk handelen en daarmee van doodslag'. LEES OOK: Automobilist die fietser doodreed ontoerekeningsvatbaar, maar is hij ook schuldig aan doodslag? De rechtbank oordeelt dat de nabestaanden van de fietser 'onherstelbaar leed is aangedaan'. Zij moeten verder leven zonder hun dierbare, nadat hij totaal onverwacht kwam te overlijden. Bovendien veroorzaakte deze zaak 'veel maatschappelijke beroering en gevoelens van ontzetting en onveiligheid'. Op klaarlichte dag werd immers een willekeurige fietser het slachtoffer van een dodelijke aanrijding. De aanrijding is door diverse getuigen gezien of gehoord en uit hun verklaringen blijkt volgens de rechtbank dat de aanrijding 'diepe indruk op hen gemaakt heeft'.