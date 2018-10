Geblinddoekte mannen grijpen naar topless dames: het is weer tijd voor Høken en Hakselen

"Dit gaat 9 november tijdens Høken en hakselen niet gebeuren hoor, maar dit vindt onze doelgroep leuk", zegt Lunenburg over het omstreden filmpje.

Wat de dames kregen om zich in hun borsten te laten knijpen? "Dat zeg ik liever niet", antwoordt Rob. Het borstenfilmje werd afgelopen zomer al opgenomen tijdens de 24-uurs Solexrace in Heeswijk. “De opnames duurden twee keer vijf minuten. Er stonden wel wat mensen die zeiden ‘moet dit nou?’, maar de meesten zagen de lol er wel van in. Dat is het ook”, zegt Rob. ‘Het is een geinige opwarmer, een tikje over the top voor de feestgangers van ‘høken en hakselen’.

Bier geen drugs

Het jaarlijkse 'Høken en hakselen' (oftewel: uit je dak gaan nadat de maïs is geoogst) is een muziekfeest waar vooral veel plattelandsjeugd komt. Volgens Rob zijn het net iets meer mannen dan vrouwen. "Verder wordt er veel gedronken maar zijn er zelden problemen, daar kunnen andere evenementen een voorbeeld aan nemen. Drugs, daar hebben ze echt niks mee."

Vorig jaar leverde het opwarmfilmpje in ieder geval kritiek op van burgemeester Moorman van Bernheze waar Loosbroek onder valt. Zij vond het filmpje ‘seksistisch’. Toen waren topless vrouwen te zien die tractors aan het wassen waren.

Rob Lunenburg snapt dat niet iedereen de filmpjes waardeert. “Iedereen zijn eigen smaak en zijn eigen mening, maar blijf er vooral de lol van inzien er wordt al zoveel geklaagd.”