Monsterfile op de A2 van Eindhoven naar het noorden voorbij, ook problemen op A16 en A58 over

In de file tussen Boxtel en Waardenburg. Foto: Sander van Gils

BOXTEL - De gebruikelijke files vooraf aan het weekeinde waren vrijdagmiddag buiten proporties gegroeid. Er was in de hele provincie veel vertraging op de weg. Op de A2 richting het noorden liep de vertraging voor het verkeer op tot bijna een uur.

De A2 van Eindhoven naar Utrecht spande de kroon. Vanaf Maarheeze begonnen de eerste opstoppingen rond de klok van vijf. Tot aan knooppunt Leenderheide stond 8 kilometer file.

Tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp stond het verkeer ook vast. Verderop naar het noorden stond het stil tussen Boxtel en Boxtel-Noord. Tegen half zeven werd verkeersdruk minder en namen de vertragingen rondom Eindhoven langzaam af en waren de files een half uur later opgelost.

Lees verder onder de afbeelding.

Wie dan dacht uit de zorgen te zijn, kwam bedrogen uit. Vanaf Boxtel-Noord tot aan Waardenburg stond sinds vijf uur 's middags nog eens ruim 25 kilometer file, zo meldde de ANWB. Hoewel ook op dit traject de verkeersdruk afnam, stond het verkeer er omstreeks half acht nog steeds over een lengte van 15 kilometer nagenoeg stil.

Lees verder onder de afbeelding.

Pas om kwart voor negen trad ook ten noorden van Boxtel wat verbetering in. De lengte van de file nam af en het verkeer moest alleen nog langzaamaan tussen afrit Kerkdriel en Zaltbommel over een lengte van 3 kilometer. Daarna loste de file snel op.

Andere richtingen

Ook in omgekeerde richting op de A2 stonden vrijdagmiddag files. Op de randweg N2 bij Eindhoven liep het verkeer rond half zes vast tussen Veldhoven-Zuid en knooppunt Leenderheide over een lengte van 5 kilometer. De vertraging bedroeg bijna 20 minuten. Rond half zeven was de file daar opgelost.

Op de A16 bij Breda en de A58 bij Tilburg staan door ongelukken ook langere files dan normaal. In beide richtingen leidde dat nog steeds tot grote vertragingen.