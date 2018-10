Na 119 interlands mag Bob de Voogd eindelijk naar het WK hockey: 'Dit ontbrak nog op mijn lijstje'

EINDHOVEN - Hockeyer Bob de Voogd is opgenomen in de Oranje-selectie die vanaf eind november deelneemt aan het WK hockey in India. De Helmondse aanvaller van Oranje-Rood mag zich zo verheugen op het eerste WK in zijn interlandloopbaan.

Naast 119-voudig international De Voogd zorgen ook Mink van der Weerden (Oranje-Rood) en Floris Wortelboer (Bloemendaal) voor een Brabants tintje in de achttienkoppige WK-selectie van bondscoach Max Caldas.

Goed gevoel

De Voogd kreeg donderdag per e-mail bericht van de bondscoach en is vanzelfsprekend dolblij met de uitverkiezing.

"Zo'n selectiemoment is altijd spannend, zeker omdat er voor de plekken in de voorhoede van het Nederlands elftal veel concurrentie is. Toch had ik er een goed gevoel over. Met Oranje-Rood hebben we een goede eerste competitiehelft gespeeld en ik ben zelf lekker in vorm", aldus De Voogd, die in dit seizoen in de Hoofdklasse al acht keer scoorde.

Eerste WK

In 2010, een jaar na zijn debuut in Oranje, kwam deelname aan het WK in New Delhi nog te vroeg voor De Voogd. Vier jaar later werd hij door toenmalig bondscoach Paul van Ass gepasseerd voor het WK in eigen land. Nu kan de 30-jarige Helmonder zich alsnog verheugen op een WK.

"Ik heb namens Oranje door de jaren heen in alle grote toernooien gespeeld, maar een WK ontbrak nog op mijn lijstje. Dat maakt dit toernooi op voorhand al heel bijzonder. Maar we gaan naar India om resultaat te halen, dat is duidelijk. De bondscoach heeft uitgesproken dat we het toernooi willen winnen, dat is ons doel. Gemakkelijk zal dat niet worden, want er zijn veel landen die kanshebber zijn voor de wereldtitel."

Op 23 november naar India

Voordat De Voogd met Oranje op 23 november naar India reist, speelt hij komende week eerst nog een vierlandentoernooi in het Spaanse Valencia, ter voorbereiding op de WK-wedstrijden. Daarna komt hij met het Nederlands elftal ook nog in actie in de oefeninterlands tegen België (11 november) en Ierland (19 november).

Oranje is op het WK ingedeeld in een groep met Maleisië, Duitsland en Pakistan. Het toernooi in Bhubaneswar duurt van 28 november tot en met 16 december. Oranje komt voor het eerst in actie op zaterdag 1 december.