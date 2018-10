Dokters dreigen met injectienaalden, honderden mensen laten zich bang maken in halloweenspookslot

De sfeer is griezelig. Er zit een waarzegger, het terrein is ingericht met speciale effecten van licht, geluid en vuur en er staat een groot spookslot. Daar spelen levensechte acteurs. "Er stapte ineens iemand uit bed", stamelt een meisje.

Het spookslot is opgezet door twee vrienden en vrijwilligers in de speeltuin. Twee jaar geleden kwam het idee om met Halloween wat te organiseren. Dat hebben de twee gedaan en elk jaar is het evenement groter geworden. Nu komen er in twee dagen tijd vele honderden bezoekers op af.

"Het eerste jaar keken we of er überhaupt wel mensen zouden komen. Dat was een groot succes, vorig jaar hadden we het wat groter gemaakt en toen kwamen er ongeveer 600 mensen", vertelt Brian. "Dit jaar moest het nog groter, en dat hebben we gedaan." Zeker met alle halloweenkomstuums die mensen aantrekken is het net echt.

De twee kennen elkaar al lang en zijn ook geen onbekenden van de speeltuin. "We lopen hier al rond sinds onze poepluier", vertelt Damian. "Mijn moeder werkte hier. Ze is nu gestopt, maar ik ben blijven hangen." Dat geldt ook voor Brian, wiens vader in de speeltuin werkte. "Nu doen we dit soort mooie dingen." en dat doen ze goed. Aan alles is gedacht. Van lichtgevende doodshoofden tot aan bewegende skeletten. Alle muren zijn tot in detail afgewerkt.