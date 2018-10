Primeur voor Maxi Romero: bekijk hier het allereerste PSV-doelpunt van de miljoenenspits

EINDHOVEN - Na maanden van frustratie en blessureleed heeft PSV-aanvaller Maximiliano Romero zich eindelijk op sportief vlak kunnen laten gelden. De Argentijnse spits maakte vrijdagavond namens Jong PSV zijn eerste goal in Eindhovense dienst. Hij deed dat in het thuisduel met FC Dordrecht (2-2).

Romero, die tien maanden geleden voor een recordbedrag van 10,5 miljoen euro naar PSV kwam, zette Jong PSV tegen in de 34ste minuut op een 2-0 voorsprong: oog in oog met doelman Bryan Janssen rondde hij simpel maar koelbloedig af op aangeven van Laros Duarte. Hij werd in de 61ste minuut vervangen door Amar Catic.

Eerste goal sinds dertien maanden

Romero speelde pas zijn vijfde officiële wedstrijd op Nederlandse bodem. Het negentienjarige talent maakte voor het eerst sinds ruim een jaar een doelpunt. Zijn vorige treffer dateerde van 9 september 2017, toen hij als speler van Vélez Sarsfield twee keer scoorde tegen Club Atlético Tucumán (2-0).

Bekijk hieronder de treffer van Romero