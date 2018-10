Geen periodetitel, maar dromen over een mooie toekomst mag en kan weer bij FC Den Bosch

In het stadion komt dat gevoel nog meer naar boven door foto’s van oud-spelers die de muur sieren. En dan gaat de plaatselijke FC nog niet eens heel ver terug in de tijd, het gaat van Ruud van Nistelrooy tot Paul Verhaegh. Bij de kleedkamers gaat Den Bosch wel verder terug, daar is zelfs een foto van Johan Cruijff in actie in Den Bosch te bewonderen.

In Den Bosch willen ze die tijden doen herleven. In ieder geval door te promoveren naar het hoogste niveau, zodat er weer grote namen in het stadion komen. De volgende stap is dan zelf weer toppers te leveren. Al is dat vooral een wens van de fans, trainer en spelers blijven de verwachtingen temperen.

Periodetitel

Vrijdagavond kon een eerste stap gezet worden richting promotie naar de eredivisie. De ploeg van trainer Wil Boessen had kans om de eerste periodetitel te winnen. Al was het wel een kleine kans, waar de oefenmeester zelf vooraf niet eens aan wilde denken. Vooral omdat het eigenlijk alleen een theoretische kans was, concurrenten Sparta, Go Ahead Eagles, FC Twente en Almere City mochten allemaal niet winnen. Dat deden de eerste drie genoemde clubs wel, Sparta kroonde zich tot periodekampioen

FC Den Bosch deed zelf wel wat het moest doen, winnen. Voor de vijfde keer op rij. Dit keer was FC Eindhoven slachtoffer van de dadendrang van de ploeg uit Den Bosch. Makkelijk ging het niet, maar de ploeg van trainer Wil Boessen pakte wel weer drie punten.

De oefenmeester was niet bezig met een eventuele periodetitel. "Ik weet niet eens wat de andere ploegen gedaan hebben", zei hij na de wedstrijd. "Je bent gewoon bezig om die wedstrijd te winnen, daar gaat het om." Dat gebeurde en dus was Boessen tevreden. "Zeker. Als je een mindere wedstrijd met 3-1 wint, mag je dik tevreden zijn. Het kan niet altijd zijn dat je goed speelt en wint. We zijn Ajax niet, heel simpel. We moeten deze lijn doortrekken en vertrouwen blijven houden."

Doelman Wouter van der Steen geeft toe dat in de spelersgroep het woord 'periodetitel' wel een keer is gevallen. "Misschien tussen neus en lippen door. Maar het moest heel gek lopen wilde dat gebeuren. Wij moesten gewoon punten pakken om op de gewone stand bovenin mee te blijven doen. En dan weet je het nooit, er zijn gekkere dingen gebeurd. Er werd na de wedstrijd meteen gevraagd hoe het op de andere velden was gegaan, maar het is niet gek dat het zo gelopen is."

Pizza

Sven Blummel was licht geblesseerd en begon daardoor op de bank. Als invaller maakte hij de bevrijdende 3-1 voor FC Den Bosch. Dat werd in de kleedkamer gevierd met pizza en muziek. "Even genieten mag wel, je wint weer. Voor de vijfde keer op rij. Pizza na wedstrijd is goed voor het herstel begreep ik. Nee, het mag wel even gevierd worden, maar de focus moet snel op de volgende wedstrijd. En dat is PSV maandag over een week."

Van der Steen geeft hetzelfde aan. Even genieten, dan weer snel de blik op de volgende wedstrijd. "Wij kunnen hoog van de toren blazen en gaan voor eerste vijf of voor kampioenschap of noem maar op. Maar laten wij vooral nuchter blijven. Genieten van het moment, maar ook superhard blijven werken om het zo lang mogelijk vol te houden."