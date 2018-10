Inzamelingsactie voor familie van overleden Juri (21) levert veel meer op dan verwacht

HELMOND - De inzamelingsactie die vrijdagavond bij Helmond Sport plaatsvond voor de familie van de overleden supporter Juri da Silva Cruz heeft duizend euro opgeleverd. Dat melden de organisatoren van de actie.

Da Silva Cruz maakte in september op 21-jarige leeftijd een eind aan zijn leven.

Crematie niet helemaal betaald

Omdat de man uit Deurne geen uitvaartverzekering had, kon zijn crematie nog niet helemaal betaald worden. De familie kwam nog tweehonderd euro tekort. Toen ze dit hoorden, besloten leden van het supporterscollectief We Are Helmond en van North Side Vak-O tijdens de wedstrijd van Helmond Sport tegen MVV Maastricht te collecteren om dit bedrag bij elkaar te krijgen.

Omdat de inzamelingsactie veel meer opleverde dan verwacht, hebben de organisatoren besloten de familieleden van Juri nog driehonderd euro extra te doneren die zij naar wens mogen besteden. Daarnaast gaat vijfhonderd euro naar de stichting FC Robinstijn. Deze Deurnese organisatie laat kinderwensen in vervulling gaan die met voetbal te maken hebben.