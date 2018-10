BZB in één dag langs alle provincies om nieuwe cd 'Domme Dingen Doen' te promoten

"Udenhout, zijn jullie er klaar voor?" schreeuwt zanger Fred van Dijk over het Tongerloplein. De band, gehuld in strak glimmend zilveren pak, is in een grote truck geklommen. Zo'n vijftig man publiek klapt enthousiast. Sommigen van hen maken al een derde mini-optreden mee.

"Die in Limburg vanmorgen hebben we net gemist, maar Gelderland en nou hier in Udenhout hebben we mooi gezien", zegt fan Roy Geerlings uit Meijel. In zijn hand de gloednieuwe cd met alle handtekeningen erop.

Bliksemoptreden

BZB zocht naar een leuke, afwijkende manier om 'Domme Dingen Doen' onder de aandacht te brengen. "Op internet zag ik dat iemand ooit op de fiets alle provincies afging. Toen hebben wij bedacht dat wij het dan zeker met een truck in een dag moesten kunnen", licht Fred de tour toe.

Het optreden duurt twee nieuwe nummers lang en dan gaan de doeken van de truck weer naar beneden. In de navigatie staat het Zeeuwse Tholen al ingetoetst. Wat je noemt een bliksemoptreden.

De route eindigt straks in Groningen. Had het slotoptreden niet beter in Brabant gepland kunnen worden? "Dan moesten we nóg vroeger uit de veren. Ik vond de wekker vanmorgen om zes uur al erg genoeg", lacht Fred.

De lol van de tour straalt wel van zijn gezicht. En ook van die van de fans. "Ik kom speciaal vanuit Haaren naar hier om het te zien", glundert Rens van den Elsen. "Het was leuk." De cd koopt hij hier niet. "Die heb ik al lang gedownload natuurlijk!"