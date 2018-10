Deel dit artikel:













Buurtbewoners na dodelijk ongeluk: 'Er lopen hier vaker vrachtwagenchauffeurs, ook al mag dat niet' Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties

EINDHOVEN - Het is tien uur 's avonds en het weer is miezerig. Een 53-jarige man parkeert zijn vrachtwagen op de pechstrook aan de Leenderweg op de rand van de bebouwde kom van Eindhoven. Als hij over de weg richting de stad loopt, wordt hij aangereden door een automobilist die daarna doorrijdt. De voetganger overleeft het niet. Op de weg mogen geen voetgangers komen, maar dat gebeurt toch regelmatig.

Geschreven door Michelle Peters

Het dodelijke ongeluk gebeurt vlak voor het Floraplein, op het deel van de Leenderweg tussen het plein en verkeersknooppunt Leenderheide waar de snelwegen A67 en A2 samenkomen. LEES OOK: Helmonder (31) meldt zich alsnog op politiebureau na dodelijke aanrijding in Eindhoven Op de plek waar hij vervolgens wordt aangereden, mogen geen voetgangers lopen, maar dat gebeurt wel. De vermoedelijk Roemeense vrachtwagenchauffeur wordt geraakt door een automobilist uit Helmond. Volgens de buurtbewoners wordt hij nog tientallen meters meegesleept over de weg. De automobilist rijdt aanvankelijk door, maar meldt zich later op het politiebureau. Dagelijks avondrondje

Drie mannen lopen even later door de buurt. Ze maken hun dagelijkse avondrondje en vertellen dat het niet de eerste keer is dat er iemand over de weg loopt. "We zien heel vaak dat vrachtwagenchauffeurs hun wagen hier neerzetten en vervolgens naar de winkel lopen", vertelt een van de mannen. "Dat gebeurt iedere dag." Dit gedeelte van de Leenderweg staat bekend als een weg waar automobilisten vaak hard rijden. De weg lijkt op een snelweg maar er mag maar 70 kilometer per uur worden gereden. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er ruim vijfhonderd boetes voor te hard rijden uitgedeeld. De automobilist is ingesloten en zit nog vast. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.